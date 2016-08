Autofahrer bei Überholmanöver verletzt

Am Dienstag, 23. August 2016, ereignete sich in Herisau ein Selbstunfall nach einem Überholmanöver. Ein Autolenker wurde schwer verletzt. - kar

Um 19.55 Uhr fuhr ein 29-jähriger Autofahrer mit seinem Cabriolet in Herisau auf der Schwellbunnerstrasse in Richtung Schwellbrunn. Auf Höhe der Örtlichkeit Ädelswil überholte der Autolenker einen Lieferwagen. In der darauffolgenden Linkskurve brach das Heck des Fahrzeuges aus. Der Wagen geriet ins Schleudern und wurde auf die linksseitige Leitplanke gehoben. Nach einigen Meter Schräglage auf der Leitplanke kippte das Auto zurück auf die Strasse Der Lenker wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde durch den aufgebotenen Rettungsdienst ins Spital überführt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.