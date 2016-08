Beim Beschleunigen Kontrolle verloren

Heute Samstag, 27. August, kam es in Schachen bei Herisau zu einem Selbstunfall mit einem Personenwagen. Ein Mitfahrer wurde verletzt. - kar

Um 04.30 Uhr fuhr ein 19-jähriger Automobilist auf der Degersheimerstrasse von Mogelsberg in Richtung Herisau. In einer Rechtskurve beschleunigte er und verlor die Herrschaft über das Fahrzeug. Der Wagen geriet über die Gegenfahrbahn, kollidierte mit einem Leitpfosten und fuhr auf den linksseitigen Röhrenzaun. Das Auto kippte anschliessend und kam einige Meter unterhalb der Fahrbahn, auf einem Weg, zu liegen. Ein Mitfahrer wurde leicht verletzt und mit der Ambulanz ins Spital überführt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.