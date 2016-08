Herisau übernimmt regionale Feuerschau

Die Regionale Feuerschau Waldstatt mit den angeschlossenen Gemeinden Stein, Urnäsch, Hundwil und Schönengrund schliesst sich der Feuerschau Herisau/Schwellbrunn an. - GK

Eine entsprechende Vereinbarung wurde unterzeichnet und trat am 1. Juli in Kraft. Damit übernimmt Herisau eine weitere Dienstleistung für die umliegenden Gemeinden, so dass sich für den Feuerschauer ein sinnvolles Pensum ergibt. Der Kanton hatte 2011 neue Mindestvorgaben gemacht, um die Qualität der Feuerschau sicherzustellen.

Aufgabe der regionalen Feuerschau ist es, Bauten und Anlagen auf brandschutzrelevante Punkte zu prüfen und Bauherren oder Veranstalter zu beraten. Ebenfalls zum Aufgabenbereich gehören Beurteilung und Bewilligung von Feuerungsanlagen wie Öl-, Gas- und Feststofffeuerungen.