Partnerschaftsabkommen unterzeichnet

Bombardier beabsichtigt, weltweit bestehende und neue Schienenfahrzeuge vorwiegend mit RADOX® EN und GKW Kabeln auszustatten. Künftig basiert der Grossteil der Kabel in Bombardiers Zügen und Metrowagen auf HUBER+SUHNER Verbindungslösungen. Bombardier Transportation und HUBER+SUHNER unterzeichneten einen Fünfjahresvertrag. Damit wird HUBER+SUHNER zum bevorzugten Kabellieferanten des weltweiten Marktführers in der Schienenverkehrstechnologie. Der Grossteil von Bombardiers Kabelaufträgen für die weltweite Produktion soll künftig an HUBER+SUHNER vergeben werden. Der Vertrag ist ein weiterer Meilenstein in der engen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen und sichert HUBER+SUHNER die führende Marktstellung in den kommenden fünf Jahren. Mit dem Ziel, seine Produkte zu standardisieren und damit Kosten, Risiken und Markteinführungszeiten zu reduzieren, ist Bombardier bestrebt, die Zahl der Lieferanten zu beschränken. In einem internationalen Auswahlverfahren wurde HUBER+SUHNER nun zum bevorzugten Kabellieferanten erklärt. HUBER+SUHNER lieferte das beste Gesamtpaket: Innovative und leistungsstarke Produkte zu wettbewerbsfähigen Konditionen, einen ambitionierten Wachstumsplan und hohes Engagement. Dieser Rahmenvertrag ist ein entscheidender Schritt, der zum Erfolg beider Unternehmen beitragen wird. Bereits 2009 unterzeichneten die beiden Unternehmen ihren ersten langfristigen Liefervertrag. «Das neue Abkommen untermauert unsere Marktstellung als international führender Kabelanbieter in der Schienenverkehrstechnologie», erklärt Patrick Riederer, Leiter des Geschäftsbereichs Niederfrequenz bei HUBER+SUHNER.