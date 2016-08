Zivilstandsnachrichten aus Herisau

Geburt

Müller, Valea, geboren am 9. August in Herisau, Tochter des Müller, Fabian Jonas und der Müller geb. Wicki, Nadja, Herisau, Ahornstrasse 4



Todesfall

Meier geb. Schwendimann, Erika Selina, Herisau, Ebnetstrasse 1, geboren 1926, gestorben am 15. August in Herisau