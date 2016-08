Clanx: Alles bereit für eine tolle Party

Drei heisse Tage stehen den 1200 Besuchern des Clanx-Festival in Appenzell ins Haus. 24 Bands sorgen für den Sommer-Sound. - rr

Viel Spass und viel Musik sind angesagt am Clanx-Festival 2016.

Auf dem Festivalgelände am Lehn bietet sich das vertraute Bild: Bühnen- und Partyzelte sind aufgebaut; eine eiserne Passage führt über die Strasse ins Zeltlager, das sich permanent erweitert. Auch Familien mit Kleinkindern haben sich zum Übernachten entschlossen, doch sind Singles und Paare klar in der Überzahl. Sie alle wollen einfach ein friedliches Wochenende verbringen, Gemeinschaft erleben und Musik hören. Musik, die genauso wenig eine Konserve ist wie das legendäre Essen, das eine 60-köpfige Küchencrew mit grossem Hang zur Kreativität in wechselnder Folge auf den Tisch zaubert. Das Clanx-Festival ist strikte als Non-Profit-Veranstaltung organisiert. 300 Helfer leisten ihren Beitrag, dass alles reibungslos abläuft. Angesichts der hohen Temperaturen wurden auch Planschbecken und eine Regendusche installiert. Das Festival ist seit Mitte Juli ausverkauft.