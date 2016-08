Erfahrungen an der Jugend EM

In den beiden Kategorien waren 138 Dreierteams (je 2 Knaben + 1 Mädchen) aus über 22 Nationen am Start. Nina startete im Team 2 des Kader Ost (Andrin Betl/Nico Grab/Nina Keller) welches aus Fahrern des jüngeren Jahrgangs bestand. Diese sollten Erfahrung an einem solch grossen Anlass sammeln. Am Montag stand ein kurzer Team-Prolog auf dem Programm mit welchem die Startaufstellung für das Team-Relay vom Dienstag bestimmt wurde. Das Team 2 des Kader Ost erreichte den 34. Rang. Im Team-Relay vom Dienstag musste jedes Teammitglied 1 Runde auf dem Cross-Country Parcour absolvieren. Nina startete als 3. ihres Team. Leider wurde sie von einem Konkurrenten unsanft von der Strecke gedrängt. Bei diesem Manöver erlitt sie einen Defekt an Ihren Schuhen. Mit diesem Handicap konnte sie den 50. Schlussrang von 63 Teams sichern. Am Mittwoch früh stand ein Technikparcour mit 8 Sektionen à 3 Elementen auf dem Programm. Diesen bewältigte Nina souverän und erreichte den 21 Rang. Am Nachmittag stand ein Crosscountry Rennen über 2 Runden - mit Handicap Start des Technikparcour - an. Nina erkämpfte sich bei sehr rutschigen Verhältnissen den guten 42 Rang. Am Donnerstag starteten die Teilnehmer/innen zum X-Large (Marathon) Rennen über 13 KM/500 Höhenmeter. Nina fühlte sich von Beginn an sehr gut und sicherte sich mit einer kontrollierten Abfahrt ins Ziel den 33. Rang. Am Freitag starteten alle zum finalen Crosscountry Rennen. Im Gesamtklassement erreichte Nina einen guten 41. Schlussrang von 63 Mädchen. In der Teamwertung sicherte sich das Team 2 des MTB Kader Ost den 30. Schlussrang von 63 Teams. Sehr erfolgreich war das Team 1 des MTB Kader Ost. In der Teamwertung erreichten sie den tollen 2. Schlussrang. Vera Schmid fuhr den Europameistertitel in souveräner Art ein - die Knaben Jean-Luc Halter (5. Schlussrang) sowie Janis Baumann (6. Schlussrang) erreichten mit beherzten Leistungen ebenfalls Spitzenplätze!