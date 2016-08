Mit Gleitschirm tödlich abgestürzt

Samstag, 27. August 2016, 09:04 Uhr

Weissbad

Gestern Abend, 26. August, flog ein 47-jähriger Gleitschirmpilot im Ebenalpgebiet. Während dem Flug kam der Pilot in Schwierigkeiten und stürzte in der Folge in ein unwegsames Gelände im Bereich Alp Filder ab. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. - kai