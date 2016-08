Mit E-Bike verunfallt

Am Dienstag, 23. August 2016, ereignete sich in Speicher ein Verkehrsunfall, wobei eine E-Bikelenkerin zu Fall kam und sich dabei verletzte. - kar

Um 17.45 Uhr fuhr eine 41-jährige Frau mit dem Elektrofahrrad in Speicher auf der Hauptstrasse in Richtung Trogen. Im Dorf, im Bereich der Verzweigung Teufenerstrasse bog ein entgegenkommendes Auto unmittelbar vor der E-Bikelenkerin in Richtung Teufen ab. Die Zweiradfahrerin kam zu Fall und verletzte sich. Der aufgebotene Rettungsdienst überführte die Frau mit unbestimmten Verletzungen ins Spital. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Franken. Im Zusammenhang mit dem Unfallhergang konnten bislang nicht alle Fragen geklärt werden, weshalb die Kantonspolizei allfällige Zeugen bittet, sich bei der Kantonalen Notrufzentrale in Herisau, Telefon: 071 343 66 66, zu melden.