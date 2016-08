Zivilstandsnachrichten aus Teufen

Geburten

Reiser, Nora, geb. 23.07.2016 in Herisau AR, Tochter des Reiser, Florian Valentin und der Reiser geb. Söhn, Evelyn, wohnhaft in Teufen

Trauungen

Fitze, Roman Ulrich und Fitze geb. Willi, Janine Claudia, getraut am 15.07.2016 in Teufen, wohnhaft in Teufen