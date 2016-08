Zwei Autos kollidieren beim Einbiegen

Am Freitag, 26. August, ereignete sich in Trogen eine Kollision zwischen zwei Personenwagen. Zwei Personen wurden verletzt. - kar

Um 16.15 Uhr beabsichtigte ein 48-jähriger Autofahrer aus dem Parkplatz Schopfacker in die Hauptstrasse in Richtung Dorf einzufahren. Beim Einbiegen in die Hauptstrasse übersah er einen Personenwagen, welcher von Trogen in Richtung Wald fuhr. Durch die Kollision wurde der abwärtsfahrende Personenwagen herumgeschleudert und kollidierte mit einer Steinmauer. Die beiden Insassen des Fahrzeuges erlitten unbestimmte Verletzungen und wurden mit der Ambulanz ins Spital überführt.