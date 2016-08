Hohes Niveau im Geräteturnen

Insgesamt über 700 Turnerinnen und Turner aus neun appenzellischen Geräteriegen und von 20 Gastvereinen zeigten ihr beeindruckendes turnerisches Können. Das Niveau im Geräteturnen steigt von Jahr zu Jahr, so dass die Zuschauer in den Genuss attraktiver Wettkämpfe an den Geräten und am Boden kamen. Der Wettkampf bot beste Propaganda für das Geräteturnen, es nimmt offensichtlich in den Vereinen erhöhten Stellenwert ein. Im K1 und K2 ging es zu und her wie in einem Bienenhaufen, denn nicht weniger als 300 Turnerinnen bestritten einen Dreikampf. Die Meisterschaft wird am Sonntag mit dem K1 bis K7 der Turner und K5 bis K7/KD fortgesetzt. Vor hoffentlich zahlreichem Publikum bieten die Geräteturnerinnen und Geräteturner hochstehende Wettkämpfe, wobei vor allem die Gerätefinals zum Abschluss – Reck und Boden der Turnerinnen, Sprung und Ring bei den Turnern - als Höhepunkte zu bezeichnen sind.