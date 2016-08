«Runder Tisch» reicht Baugesuch ein

Die Sportsmedicine Excellence Gruppe (SME) wird in den kommenden Tagen bei der Gemeinde Rehetobel das Baugesuch für das Therapie und Regenerationszentrum Ob dem Holz eingegeben. In den letzten Monaten arbeitete SME im Rahmen eines Runden Tisches mit verschiedenen Interessengruppen intensiv daran, das Projekt zu optimieren. - Mitg.

Im November 2015 haben die Stimmberechtigten von Rehetobel mit einem Ja-Stimmenanteil von 57,25% einen Baurechtsvertrag zwischen der Gemeinde und SME für das ehemalige Bürgerheim Ob dem Holz gutgeheissen. Auf der Liegenschaft soll die Sportsclinic Switzerland realisiert werden, ein Therapie- und Regenerationszentrum für Patienten mit Erkrankungen und unfallbedingten Beeinträchtigungen des Bewegungsapparats. SME kündigte nach der Abstimmung an, das Projekt im Dialog mit verschiedenen Interessengruppen weiterzuentwickeln, die Vorbehalte geäussert hatten.

In einem rund sechsmonatigen, konstruktiv verlaufenen Prozess wurden an diesem Runden Tisch verschiedene Themen erörtert, darunter auch die Architektur des geplanten Neubaus, Verkehrs- und Energiefragen sowie Platzbedürfnisse des Pächters. Die Ergebnisse fliessen in die Arbeiten für das Therapie- und Regenerationszentrum ein. Dieser Runde Tisch mit den Organisationen soll auch die jetzige Phase der Baueingabe begleiten und so seine Tätigkeit fortsetzen.

Der entwickelte Neubau sieht 20 Zimmer mit insgesamt 28 Betten vor. In ersten Studien war SME noch von einer höheren Kapazität ausgegangen. Florian Kamelger, CEO von SME: «Mit einer niedrigeren Zimmeranzahl können wir unseren Gast noch individueller betreuen und uns um seine Regeneration kümmern. Das erlaubt uns von Anfang an eine volle Auslastung. Ausserdem kann so das Verkehrsaufkommen, welches ein wichtiges Thema für uns, für die Bevölkerung des Dorfes und für den WWF ist, reduziert werden.»

Um das Landschaftsbild zu schonen, ist eine Parkgarage vorgesehen. Ein Shuttledienst wird sowohl Personal als auch Gäste der Sportsclinic Switzerland zwischen Parkflächen in der Umgebung des Dorfes und Ob dem Holz transportieren, was das Individualverkehrsaufkommen niedrig hält.

Das im Erdgeschoss geplante Restaurant soll öffentlich zugänglich sein.