37 Jahre lang für die Landwirtschaft

Diese Akten von Ruedi Hol sind nur ein Teil dessen, was sich im Lauf von 37 Jahren angesammelt hat.

«Mein Herz schlägt für die Landwirtschaft », sagt Ruedi Hohl. Der Bauernsohn hat zuerst Maschinenschlosser gelernt und entschied sich später fürs Agronomiestudium. «Mir gefällt die Vielseitigkeit, die Eigenverantwortung, die Mitgestaltung in vielen Bereichen und vieles mehr.» In seiner Arbeit legte der stellvertretende Leiter des Amtes für Landwirtschaft Appenzell Ausserrhoden immer grossen Wert auf die vier Grundsätze: Rechtsgrundlage, Rechtsgleichheit, Verhältnismässigkeit und öffentliches Interesse. Über allem stand, dass er die Ehrlichen schützen wollte. Das galt vor allem in den vergangenen 20 Jahren, als er Verantwortlicher für Tierzucht, Direktzahlungen, Boden- und Pachtrecht auch unangenehme Entscheide treffen musste.

Bei den wichtigen Veränderungen in den 37 Jahren erwähnt Ruedi Hohl die Trennung von Preis- und Einkommenspolitik sowie von Produktion und Verdienst, aber auch die Einführung des Bodenrechtes in den 1990er-Jahren. Die Direktzahlungen wurden zum zentralen Element der Agrarpolitik. Zu Beginn seiner Tätigkeit beschäftigte sich Ruedi Hohl ab 1979 mit der Beratung und der Berufsschulung. «In vielen Bauernfamilien hiess es damals, wenn der Sohn nicht eine Lehre absolviere, dann werde er Bauer», erzählt er. «Das war nicht nur eine Abwertung des Berufs, sondern hatte auch fatale Folgen. Denn auf der einen Seite absolvierten junge, angehende Landwirte motiviert ihre landwirtschaftliche Ausbildung. Die anderen wurden gezwungen, die Fortbildungsschule zu besuchen.» Auch die zwei Ausbildungsorte Herisau und Heiden waren nicht optimal. Deshalb freut sich Hohl noch heute, dass im Verlaufe der 1980er-Jahre Herisau als Ausbildungsort bestimmt und das Obligatorium abgeschafft wurde. Mit der Einführung der Direktzahlungen hat sich viel verändert, denn seit 1. Januar 2007 ist eine landwirtschaftliche Grundausbildung oder eine andere Grundausbildung ergänzt mit einer landwirtschaftlichen Weiterbildung für alle neuen Direktzahlungsbezüger obligatorisch.

Rückblickend sagt Ruedi Hohl: «Heute lösen wir die Probleme nicht. Mal schlägt das Pendel nach links, mal nach rechts, aber eine Lösung ist kaum in Sicht, zum Beispiel bei den Direktzahlungen. Diese sind zwar wichtig. Aber Produktion und nachhaltige Bewirtschaftung sollten viel mehr Gewicht haben.» Kritisch beurteilt er auch die aktuellen Landschaftsqualitätsbeiträge. Zwar gönnt er den Bauern die Beiträge. «Viel lieber wäre mir aber, wenn wir sie in der Forschung und in der Berufsbildung einsetzen würden. Das wäre viel nachhaltiger.» Zuletzt ist er überzeugt, dass man vorwärts schauen muss, indem man aus der Geschichte lernt. Sein Nachfolger ist Peter Lenggenhager.