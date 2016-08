Frau stürzt mit Motorrad

Gestern Mittwoch, 24. August, stürzte in Rehetobel eine Motorradfahrerin bei einem Selbstunfall. - KAR

Eine 26-jährige Motorradlenkerin fuhr um 16.30 Uhr in Rehetobel auf der Oberstrasse abwärts in Richtung Dorf. Dabei kam auf der schmalen Strasse ein Personenwagen entgegen. Die Töfffahrerin leitete eine Vollbremsung ein und kam dabei zu Fall, ohne das Auto zu touchieren. Die Lenkerin verletzte sich dabei leicht und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Franken.