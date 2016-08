Gemeindeordnung zur Vorprüfung eingereicht

Der Gemeinderat hat im Februar 2016 die Revision der aus dem Jahr 2007 stammenden Gemeindeordnung angeordnet. Dies aufgrund diverser gesetzlicher Änderungen des übergeordneten Rechts, welche in Kraft getreten sind. Die Totalrevision wurde ebenfalls genutzt, um Strukturen und Begriffe den veränderten Ansprüchen aus Gesellschaft, Natur und Wirtschaft anzupassen. Die Gemeindeordnung bedarf zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung durch den Regierungsrat. Sie wird daher dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Sobald die Ergebnisse der Vorprüfung verarbeitet sind, wird die Gemeindeordnung einer Volksdiskussion unterstellt. Damit wird allen interessierten Kreisen in Heiden die Gelegenheit geboten, sich zu den vorgeschlagenen Bestimmungen zu äussern. Im Anschluss daran wird die revidierte Gemeindeordnung den Stimmberechtigten an einer Urnenabstimmung zum Entscheid unterbreitet.