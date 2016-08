Mit Velo in Sockel gekracht

In Grub fuhr um 17.55 Uhr ein 50-jährige Velofahrerin auf der Hauptstrasse in Richtung Heiden. Bei der Baustelle im Bereich Frauenrüti kollidierte sie mit einem Sockel der Bauabschrankung und kam zu Fall. Die Frau verletzte sich an der Schulter und musste mit der Ambulanz ins Spital überführt werden. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.