Umbau des Bahnhof abgeschlossen

Die Umbauarbeiten am Bahnhof Walzenhausen sind seit einigen Wochen abgeschlossen. Mit einem Tag der offenen Tür wurde der neu gestaltete Bahnhof der Bevölkerung präsentiert. Das knapp 60-jährige Gebäude musste unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Aspekte grundlegend saniert werden. Die verbesserte Wärmedämmung senkt den Energieverbrauch deutlich. Auf dem Dach des Gebäudes generiert neu eine Photovoltaikanlage Strom für rund fünf Einfamilienhäuser pro Jahr.

Der neu gestaltete Bahnhof mit grossen Glasfronten beim Ein- und Ausgang bietet neben den bekannten Mietern auch neu einen Mercato Shop mit Verpflegungsmöglichkeiten und einer integrierten Postagentur. Die ersten Monate im neuen Mercato sind erfreulich und das Café wird rege besucht. Die Raiffeisenbank Unteres Rheintal bietet einen Bancomat an. Weiter eingemietet ist der Coiffeur Markus Rechsteiner. Die behindertengerecht umgebaute WC-Anlage ist öffentlich zugänglich.

Mit einem markanten Emblem ist das erneuerte Bahnhofsgebäude auch von aussen gut erkennbar. Mittels Wettbewerb wurde ein von Rolf Graf kreiertes Signet gewählt. Die in Rot und Weiss gehaltenen Buchstaben «M» und «W» sind eine Anspielung an eine Metrostation aber auch an das umliegende Profil der Berge und das Wasser des Bodensees.