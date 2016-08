Velofahrer schwer verletzt

Am Mittwoch, 24. August 2016, ereignete sich in Heiden eine Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Rennradlenker. Der Velofahrer wurde schwer verletzt. - KAR

Um 18.20 Uhr fuhr ein 24-jähriger Automobilist in Heiden auf der Obereggerstrasse vom Dorf kommend in Richtung Oberegg. Bei der Örtlichkeit Tiefenau beabsichtigte er nach links in die Langmoosstrasse einzufahren. Beim Linksabbiegen übersah der Autofahrer einen entgegenkommenden 44-jährigen Rennvelofahrer und es kam zu einer frontalen Kollision. Der Velofahrer erlitt ein schweres Schädel-Hirntrauma und musste mit der Rettungsflugwacht ins Spital überführt werden. Die Erstversorgung auf der Unfallstelle wurde durch den Rettungsdienst sichergestellt. Die Regiwehr wurde für die Strassensperrung und Umleitung aufgeboten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.