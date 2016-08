Zivilstandsnachrichten aus Heiden

Geburt

Sigrist, Lia, geboren am 06.08.2016 in St.Gallen, Tochter des Sigrist, René und der Sigrist geb. Rechsteiner, Patrizia, wohnhaft in Heiden.



Todesfälle

Wieser geb. Stieger, Esther Katharina, gestorben am 22.08.2016 in Rehetobel, geboren 1933, wohnhaft gewesen in Heiden, mit Aufenthalt in Rehetobel